Trotz Coronakrise soll die Playstation 5 pünktlich zum Weihnachtsgeschäft dieses Jahres auf den Markt kommen. Während Hardware-Details bereits länger bekannt sind, liefert Entwickler Epic Games einen Vorgeschmack darauf, wie die Grafik aussehen könnte.

Die Game-Grafik der Zukunft besteht aus Dreiecken. Das lernen wir ziemlich schnell, wenn wir das PS5-Demo-Video der Unreal Engine 5 anschauen. Das bedeutet aber nicht, dass wir uns nach den groben Pylonen der Game-Vergangenheit nun wieder mit eckigen Texturen anfreunden müssen. Die Milliarden von Dreiecken, teilweise nur so gross wie ein Pixel, fügen sich zu einer geschmeidigen Oberfläche zusammen. Seht euch einfach selbst an, was mit den Triangeln der Unreal 5 Engine so möglich ist. Am besten ihr seht es euch am Computer an. Und vergesst nicht, die Auflösung auf Maximum zu stellen.

Atmosphärische Dichte wie im Film Beim Ansehen der Demo fühlt man sich beinahe in einen Fim versetzt, nicht in ein Videospiel. Durch die verbesserten Texturen wirkt die Umgebung beinahe echt. Felsen, die von der Decke bröckeln, fallen nicht einfach nur herunter, sondern verteilen sich danach akkurat auf dem Boden. Jedes Anfassen der Felswand wird von einem befriedigenden Streichton quittiert, ganz so, als wäre es die eigene Hand, welche über die raue Oberfläche fährt. Und dann ist da das Licht. «Lumen in the light of nanite», ist der Name der Demo. Und Lumen (lateinisch für Licht) ist ein auch ein zentraler Punkt der neuen Engine. Die Lichtstrahlen, die in die Höhle fallen, lassen einen innehalten und staunen. Aber nicht nur da: Das Licht der Taschenlampe fährt blass über Relikte und Schätze, lässt diese Aufblitzen und gleichzeitig Käfer das Weite suchen. Das dynamische Licht reagiert sofort auf Veränderungen und bildet Lichtwechsel in Echtzeit ab.

Unreal Engine Die Unreal Engine ist nicht gleichbedeutend mit der Grafik für die Playstation 5. Vielmehr ist die Engine ein Baukasten der Firma Epic Games für andere Spiele-Entwickler. Die Entwickler können damit auch ganz verschiedene Richtungen verfolgen. Somit zeigt die Demo auch lediglich auf, was mit der Unreal Engine möglich wäre. Nebst Unreal gibt es auch andere Baukästen, wie etwa die CryEngine, Unitiy, oder selbst entwickelte Grafik-Engines.