Zum Jubiläum soll James Bond politisch korrekter werden

Natürlich wurde nach dieser Ankündigung auch Kritik laut. Einige Bond-Fans und der prominente Fleming-Biograf Andrew Lycett sprachen von «Zensur». Lycett gibt zwar zu, dass «einige Passagen nicht mehr zeitgemäss» seien, aber Zeilen eines Schriftstellers «sollten nicht verändert werden».

«Schon in den 50er-Jahre problematisch»

Dabei hat Fleming selbst schon 1954 Änderungen an seinen Büchern abgesegnet. Sein Roman «Live and Let Die» kam in den USA ein einer leicht anderen Version auf den Markt. «Einige Begriffe waren schon Mitte der 1950er-Jahre in Amerika problematisch», schreibt Ian Fleming Publications. Daran habe man sich bei den anderen Büchern orientiert.

Übrigens: «Casino Royale», der Roman, mit dem alles begann, wird nicht verändert.