Verräter, so viel ist klar.

Der liebe Onkel

Dragonball mit seinen wunderbar verrückten Figuren hat mich auch nach meiner Kindheit nicht ganz losgelassen. Mit späteren Mitbewohnern habe ich die Serie mehrfach gebinged und genossen, mir irgendwann alle Mangas gekauft. Immer ein Abstecher in die Kindheit, ein Wiedersehen mit Bekannten.

Neben dem Herrn der Schildkröten liebe ich vor allem die etwas trotteligen Nebencharaktere wie den Rinderteufel, Mr. Satan oder auch Uranai-Baba, die schrullige Wahrsagerin.

All das, die liebevoll entworfenen Figuren, die Rangeleien in der Kindheit, das Mitmachen beim Hände in die Höhe strecken für die Genkidama vor dem Röhrenfernseher, hat uns Akira Toriyama gegeben. Der geniale Schöpfer der Serie, wie viele von uns 1990ern selbst ein ewiges Kind, der uns wie ein lieber Onkel verstanden hat.