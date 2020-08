Ein Beitrag geteilt von Chanelle🌹 (@chanelleofficial_) am Aug 4, 2020 um 1:55 PDT

«Es fällt mir alles ein bisschen schwer»

Das Liebesaus trifft beide hart: «Es fällt mir momentan alles ein bisschen schwer. Ein gebrochenes Herz ist nie etwas Leichtes zum Verarbeiten», sagt Chanelle im «Blick». Sie versuche sich täglich abzulenken und auf andere Gedanken zu kommen, teilt sie ihren Instagram-Followern mit. «Ich versuche weiterhin mit einem Lächeln durchs Leben zu gehen.»

Kürzlich noch zusammen in den Ferien

Auch Mike postet eine kurze Stellungnahme auf Social Media: «Ich werde Zeit brauchen, all das zu verarbeiten. Trotz allem waren die sechs Monate eine extrem geile Zeit." Die Trennung kommt überraschend: Vor wenigen Wochen waren die beiden noch gemeinsam in den Ferien auf Mallorca. Zudem hatte Chanelle bereits einen Schlüssel zu Mikes Wohnung in Winterthur. Die Zugerin fuhr während der Beziehung mehrmals wöchentlich zu ihrem Freund.

