60 Sekunden Intervall so effektiv wie 45-Minuten-Workout

Diese Studie könnte von unserem inneren Schweinehund finanziert sein: Ein intensives Training mit nur 60 Sekunden Anstrengung ist genauso effektiv wie ein 45-Minuten-Workout. Das ist tatsächlich eine wissenschaftliche Erkenntnis kanadischer Forscher der McMaster University in Hamilton, Ontario.

Ausdauer versus Intervall

Während 12 Wochen wurden 25 Männer untersucht, die allesamt vor der Studie keine Sportskanonen waren. Die 25 Teilnehmer wurden in zwei Gruppen aufgeteilt. Die eine Gruppe trainierte nach den standardisierten Ausdauermethoden. Also 45 Minuten Joggen, Schwimmen, Velo fahren. Die andere Gruppe trainierte nach dem Intervallprinzip. Dabei setzten sie sich auf den Hometrainer, radelten für zwei Minuten sehr langsam und sprinteten dann für 20 Sekunden. Diesen Satz wiederholten sie drei Mal. Insgesamt haben sie also nur 60 Sekunden intensiv Sport gemacht, wie focus.de schreibt.

Das überraschende Studienergebnis

Nach 12 Wochen folgte das überraschende Studienergebnis: Beide Gruppen haben ein identisches Ergebnis mit ihrem Training erzielt. Alle Teilnehmenden konnten Insulinresistenz, Muskelfunktion und Ausdauer um 20 Prozent steigern. Führen wir uns das mit einer Grafik vor Augen: