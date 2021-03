Kirschblüten-Touren

An vielen Orten der Welt wird das Blühen der Kirschblüte, auch «Cherry Blossom» genannt, gefeiert. Menschen strömen in die Natur, um das weisse und rosarote Blütenparadies zu bestaunen. In der Schweiz blühen die Kirschblüten im April. Vielleicht ist es schon an Ostern soweit. Ansonsten blühen vielleicht auch schon andere Obstbäume. Madame Bluescht, von Thurgau Bodensee Tourismus, gibt am Telefon (+41715310130) Auskunft über den aktuellen Blütenstand. In der Ostschweiz gibt es ausgewählte Touren, die direkt an der Blütenpracht vorbeiführen.

Die Wanderung «Blüten-Sepp» führt von Häggenschwil-Winden hinauf auf den Ruggisberg und weiter nach Egnach und dauert drei Stunden. Mehr dazu hier.

Die Wanderung «Madame Bluescht» führt von Sulgen durch saftige Wiesen und vorbei an blühenden Obstbäumen nach Amriswil. Der Weg dauert 3.45 Stunden. Mehr dazu hier.