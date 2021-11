Für den Messengerdienst ist es eine Frage der Sicherheit, wenn er alljährlich ältere Handy-Betriebssysteme nicht mehr bedient. Smartphones, die noch auf den Betriebssystemen iOS 10 oder Android 4.1 laufen, können künftig Whatsapp nicht mehr nutzen. Dies betrifft unter anderen die prominenten Smartphones Apple iPhone 4S und Samsung Galaxy S2 und S3 mini.

Allerdings dürfte der Marktanteil der Geräte nur noch etwa ein Prozent betragen, wie Bild.de schreibt.

Wer solche Handys noch benutzt kann einen Blick in die Einstellungen werfen, dort gibt es unter Umständen ein Betriebssystem-Update, was dem Smartphone mindestens noch ein Jahr Nutzungszeit von Whatsapp bringen könnte. Das nächste grosse Support-Ende der Facebook-Tochter steht erst wieder 2022 an.