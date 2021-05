In Sachen Ernährung geht der Trend dahin, von jeglichen Produkten so viel wie möglich wiederzuverwenden. Es war also nur eine Frage der Zeit, bis auch die Bananenschale den Weg auf unsere Teller findet.

Britische Köchin regt Diskussion an

In Grossbritannien zeigte die Kochbuchautorin Nigella Lawson im britischen Fernsehen, wie man Blumenkohl mit Bananenschalen zubereitet und regte somit die Diskussion über Verzehr oder den Nicht-Verzehr des vermeintlichen Abfallprodukts an. «Nigella Lawson schockiert Zuschauer mit Bananenschalen-Rezept», titelte der «Independent». Und der «Guardian» fragte: «Werden Bananenschalen zur Must-Eat-Zutat?»