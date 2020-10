Barbara zeigt ihre «Meitliwohnung» in Birmensdorf

Barbara Hugelshofer – oder auch Baba, wie sie sich selbst nennt – ist schon in Birmensdorf (ZH) aufgewachsen. Auch heute noch fühlt sie sich in ihrem Heimatdorf wohl. Gemeinsam mit ihren beiden Söhnen wohnt sie in einer Viereinhalb-Zimmer-Wohnung, die ganz nach dem Gusto der diplomierten Pflegefachfrau eingerichtet ist.

«Ich liebe alles Goldene und Sommervögeli. Diese findet man überall in der Wohnung», sagt die 42-Jährige. Ihre beiden Söhne sind davon wenig begeistert: «Meine Jungs finden es nicht so traumhaft. Aber sie können ihre eigene Wohnung irgendwann selber gestalten. Das hier ist meine ‹Meitliwohnung›.»