Das ist das originale Video des Jerusalema-Tanzes

Die Tanzgruppe «Fenomenos do Semba» aus Angola hat mit dem Lied Jerusalema einfach das gemacht, was sie immer tun: Eine gute Choreo machen und das Video teilen. Doch dieses Mal wurde alles anders. Ihr Tanz wurde von verschiedenen Leuten adaptiert und machte schliesslich um den ganzen Globus die Runde. Und mithilfe ihrer Choreo wurde auch Master KG erfolgreich. Mittlerweile zählt sein Song Jerusalema fast 200 Millionen Klicks auf Youtube.

Der Tanzgruppe «Fenomenos do Semba» ist das gelungen, was sie immer wollten: «Wir wollen unsere angolische Kultur erhalten und spreaden, und das über die Landesgrenzen hinaus», sagt Adlison Maiza zu FM1Today. Er ist einer der Tänzer der Gruppe und überwältigt vom positiven Feedback. In den letzten Monaten sind sie um die Welt gereist und haben den Leuten den Jerusalema-Tanz beigebracht. «Wir durften Polizisten, Feuerwehrleuten, medizinischem Personal und Priestern unseren Tanz lehren», sagt Maiza.