In Zeiten von Corona laufen die Streamingdienste für Filme und Serien heiss. Damit sich die Abonnenten nicht langweilen, wird das Angebot stetig erweitert. Wir zeigen, was der April für euch bereithält.

Klar ist es toll, sich «Friends» ein viertes oder fünftes Mal anzusehen. Doch spätestens wenn man die Dialoge von Rachel und Ross im Schlaf beherrscht, ist es Zeit für etwas Neues. Für all jene halten die Streamingdienste auch im April ein paar neue Perlen bereit. Netflix Schon am ersten April kann es mit einem Serien-Marathon losgehen. Netflix stellt alle Staffeln der amerikanischen Sitcom «Community» online, die zeigt, wie sieben schräge Vögel den Alltag an einem Gemeinschafts-College mehr schlecht als recht meistern.

Für alle Fans von «Haus des Geldes» hat das Warten schon am 3. April ein Ende. Dort müssen sich die spanischen Ganoven damit auseinandersetzen, dass der Plan des Professors langsam aus dem Ruder läuft.

Am 27. April kommt ein Mega-Hit aus den USA. «Crazy Rich» zeigt die Geschichte von Rachel Chu, die ihren Freund nach Singapur begleitet, um dessen Familie kennenzulernen. Dort erfährt sie von Reichtum seiner Familie und bekommt es mit seiner schwierigen Mutter zu tun. In den USA war der Film die finanziell erfolgreichste romantische Komödie des letzten Jahrzehnts.

Disney Plus Erst am Dienstag ist der Streamingdienst von Disney in der Schweiz gestartet und fährt bereits mit einem Grossangebot auf. Unter anderem sind die grossen Zeichentrick-Klassiker zu sehen. Von «Schneewittchen» bis «Cinderella» ist alles dabei. Disney haucht aber auch alten Filmen neues Leben ein. So beispielsweise mit der neuen Fassung von «Susi und Strolch».

Ausserdem ist ein Grossteil der Marvel-Superheldenfilme wie «Iron Man» oder «Captain America» zu sehen. Kleiner Wermutstropfen: Die beiden neuesten Teile der «Avengers»-Reihe fehlen noch, sowie die «Spider Man»-Filme mit Tom Holland.

Auch die «Star Wars»-Reihe steht auf Disney Plus zur Verfügung. Bis auf den letzten Teil «Der Aufstieg Skywalkers». Dieser soll erst im Sommer aufgeschalten werden.

Sky Ab dem 12. April ist auf Sky der neueste Teil der «Fast & Furious»-Reihe zu sehen. In «Hobbs & Shaw» gibt es Dwayne «The Rock» Johnson, Jason Statham und natürlich eine menge schneller Flitzer – Testosteron pur.

Schon am 13. April kann man sich Brad Pitts oscargekrönte Performance in Quentin Tarantinos «Once upon a Time ... in Hollywood» zu Hause ansehen. Der Film kombiniert Hollywood-Nostalgie mit Manson-Morden. Muss man gesehen haben.

Den neuesten Teil der «X-Men»-Reihe gibt es auf Sky ab dem 17. April zu sehen. In «Dark Phoenix» kann man Sophie Turner in ihrer ersten grossen Kinorolle seit dem Ende von «Game of Thrones» bewundern.