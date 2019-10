Milwaukee hat es an die Spitze der «most trending»-Destinationen geschafft. Die Stadt liegt am Ufer des Lake Michigan und begeistert mit einer tollen Bar- und Restaurantszene.

Es scheint zwar noch etwas zu früh, jetzt schon an die Ferien im 2020 zu denken, doch eine gute Reise will geplant sein. Airbnb zeigt wohin es gehen könnte und präsentiert die Trendziele fürs nächste Jahr. Das Unternehmen hat seine Daten analysiert und gemessen, welche Destinationen im Jahresvergleich am meisten zulegen konnten. Unter den Reisezielen befinden sich einige Geheimtipps.

Bilbao wurde 2018 zur «European City of the Year» gewählt, kein Wunder taucht die Stadt auch auf dieser Liste auf. Die Besucher können sich auf eine lebendige Gastronomieszene, atemberaubende Architektur und ein unvergessliches Stadtbild freuen.

#7 Eugene, USA

Viele Unternehmen wurden in Eugene gegründet und auch als kulinarisches Zentrum in Oregon, hat sich die Stadt einen Namen gemacht. Die Stadt soll der Knotenpunkt für die Bio-Lebensmittelindustrie sein. Ausserdem finden im Sommer 2020 die nationalen Qualifikationswettbewerbe in der Leichtathletik in Eugene statt.