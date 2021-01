Der Wendler wird bei DSDS «rausgepixelt»

Da waren es nur noch drei... Michael Wendler (48) sollte neben Dieter Bohlen (66), Maite Kelly (41) und Mike Singer (20) am Jury-Pult von «Deutschland sucht den Superstar» (DSDS) sitzen, doch der Sänger verliess die Show noch während den Dreharbeiten. Jetzt hat sich RTL entschieden, den Wendler überhaupt nicht mehr zu zeigen. Sie haben den 48-Jährigen rausgeschnitten und unerkenntlich gemacht.

Der Grund: Weil die deutsche Bundesregierung den Bewegungsradius von Leuten in Corona-Hotspots einschränkt, schrieb der Corona-Skeptiker in Anlehnung an den Holocaust in seiner Telegram-Gruppe. «Ich werfe der Bundesregierung bezüglich der angeblichen Corona-Pandemie und deren resultierenden Massnahmen grobe und schwere Vorwürfe gegen die Verfassung und gegen das Grundgesetz vor», so der Schlagerstar.