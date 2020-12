4.) Den Vodka in eine Flasche giessen. Rahmmischung durch ein Sieb in die Flasche leeren. Kühl stellen. (Bis zu 10 Tage haltbar)

2.) Rahm mit Bonbons und Schokolade in einem Topf erwärmen, so lange, bis alles geschmolzen ist.

Backmischung im Glas (Brownies)

1 Vorratsglas mit Deckel von ca. 1,3L Inhalt:

200g Mehl

1 TL Backpulver

1 Prise Salz

50g Kakaopulver

250g Rohzucker, gemahlen

150g dunkle Schokolade, gehackt

100g Baumnüsse, gehackt

1.) Mehl, Backpulver und Salz mischen und zuunterst ins Glas füllen.

2.) Dann eine Schicht mit Kakao, eine mit Rohzucker, eine mit Schokolade und eine mit Baumnüssen.

3.) Glas verschliessen und mit Rezept versehen. (4 bis 6 Monate lang haltbar)

Rezept:

Zusätzlich werden 200g Butter und 3 Eier gebraucht

Browniemix in eine Schüssel geben und gut mischen. Die weiche Butter mit den Eiern unter den Mix rühren. Teig in eine vorbereitete Form geben und glatt streichen. In der Mitte des vorgeheizten Ofens bei 180 Grad 20 bis 25 Minuten backen. Aus dem Ofen nehmen, auskühlen lassen und in Würfel schneiden.