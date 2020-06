Fünf der zehn besten Restaurants der Schweiz sind im FM1-Land

Bekommt ein Restaurant auf der Plattform Lunchgate eine Durchschnittsbewertung von mehr als 4,5 Punkten, wird es mit dem «Swiss Guest Award» ausgezeichnet. «Bei uns erhalten nur die Gäste, die durch unser Online-Reservierungssystem gebucht haben, eine Bewertungsanfrage», sagen die Geschäftsführer Nikolaus Wein und Yves Latour. So sei sichergestellt, dass es keine Fake-Bewertungen gebe.

Allerdings sind bei weitem nicht alle Restaurants auf Lunchgate vertreten, ob jene in der Rangliste also wirklich «die besten der Schweiz» sind, ist mit Vorsicht zu geniessen.

Trotzdem ist es natürlich schön, wenn gleich so viele der top-klassierten Gastrobetriebe im FM1-Land zu finden sind. Am besten abgeschnitten hat aus unserer Region der «Quellenhof» in Rapperswil auf Rang 3. Ebenfalls in die Top-10 schafften es die «Bluemä» in Uznach (4.), das «Giusi's Bistro» in Weinfelden (5.), der «Lindenhof» in Altstätten (6.) und die «Krone» in Lommis (9.).

Zum besten Restaurant wurde die «Wirtschaft zur Traube» in Ottikon im Kanton Zürich gekürt. Welche Gastrobetriebe aus dem FM1-Land es ebenfalls in die Top-50 geschafft haben, siehst du in unserer Galerie. Und hier gibt es die Top-50 der ganzen Schweiz.

(red.)