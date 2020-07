Glacé und Raclette: So pimpst du dein Wander-Picknick

Was passt besser in die Berge als Raclette? Eben. Viel brauchst du nicht dafür:

Wachteleier sind total unterschätzt – zumal diese ja auch in Sterne-Restaurants wegen ihrer kleinen Form ziemlich beliebt sind. Und diese Mini-Eier eignen sich auch perfekt für das Wander-Picknick. Ein frisches Spiegelei in den Bergen – genial oder?

Die Dose unbedingt an einen Ort platzieren, wo keine Gefahr besteht, dass anderes brennbares Material Feuer fängt. Am Besten direkt in einer Feuerstelle oder auf einem Steinboden.

Asiatische Sommerrollen

Dieser erfrischende Sommer-Snack lässt sich Zuhause schnell vorbereiten und im Rucksack gut transportieren. Die fertigen Rollen in ein robustes Gefäss geben und so mitnehmen.

Reispapier

Gemüse nach Wahl (Karotten, Gurken, gegrillte Aubergine, usw.)

Tofu oder Halloumi

Knoblauch und Zwiebeln

Sweet-and-Sour-Sauce

Gemüse klein schneiden. Mit Knoblauch und Zwiebeln kurz anbraten. Gemüse in separate Schüssel geben, Tofu oder Halloumi in der gleichen Pfanne scharf anbraten. Mit dem Gemüse mischen. Reispapier in einer mit Wasser gefüllten Schüssel kurz baden, mit Gemüse-Tofu-Mischung füllen. Einrollen, in Gefäss verpacken. Beim Picknick fixfertig aus dem Rucksack nehmen.