Es wuchert. Nein, nicht im Garten. Zum Unkrautjäten gibt es jetzt genug Zeit. Es ist der Wildwuchs auf dem Kopf, der mittlerweile mehr an Tom Hanks gegen Ende als am Anfang von «Cast Away» erinnert. Die Haarpracht wird zur Haarschlacht und solange die Coiffeur-Salons in der Schweiz geschlossen bleiben, ist keine Besserung in Sicht. Natürlich kann man(n) sich mit der Situation abfinden, es spriessen lassen, sich seiner wilden Seite hingeben. Nur sind Man-Buns im Jahr 2020 wieder out. Klar, sehen würden dies in Zeiten der Selbstisolation wahrscheinlich nicht viele. Doch wenn schon die Welt in einer Krise steckt, kann wenigstens auf dem Kopf Ordnung herrschen.

Aufsatz schützt vor Kahlschlag

Doch der Griff zur Schere will gut überlegt sein. Ein falscher Schnitt – und der Undercut wird zum Totalcut. Das weiss auch Severina Brägger vom Coiffeur-Salon Blum in St.Gallen: «Wir raten unseren Kunden davon ab, selbst die Schere in die Hand zu nehmen. Wenn es dringend ist, empfehlen wir, einen Rasierapparat mit verstellbarem Aufsatz zu verwenden um die Konturen zu schneiden. Aber Vorsicht: Ohne Aufsatz wird es kahl.»