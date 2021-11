«Als ich die Wohnung zum ersten Mal gesehen habe, war klar: Das ist meine Wohnung», sagt die 53-jährige Nicole Kühne. Seit fünf Jahren teilt sie sich nun die Wohnung mit ihrem Mann, ihren beiden Söhnen Nico und Kai sowie Hund Mikey.

In der Wohnung stehen zahlreiche Blumensträusse, die noch von der kirchlichen Hochzeit von Nicole und ihrem Mann stammen. Obschon sich das Paar bereits vor 17 Jahren standesamtlich getraut hat, haben die beiden erst vor zwei Wochen kirchlich geheiratet. Kennengelernt hatten sie sich per Online-Dating.

Die ausgebildete Katechetin gibt in Neftenbach Religionsunterricht. «Das ist meine grosse Leidenschaft», sagt Nicole. Eine weitere Leidenschaft der 53-Jährigen ist das Häkeln, was sich auch in ihrer Wohnung widerspiegelt. Zahlreiche Häkelkissen zieren ihr Sofa. Vor ein paar Jahren wurde die Religionslehrerin sogar Dritte bei der Schweizermeisterschaft im Häkeln.

Doch nicht nur Häkelkissen schmücken die dreistöckige Maisonettewohnung. Fast in jedem Zimmer sind Sterne zu finden. «Mein Mann und meine Kinder müssen das ertragen.» Was es auf Nicoles Estrich noch zu entdecken gibt, erfährst du im Video.

(red.)