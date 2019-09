Selbstliebe hilft dir nicht nur im Privatleben – auch bei der Arbeit soll es viel bringen, wenn du dir gegenüber ein bisschen mehr Liebe zeigst. Bei einer Umfrage von Univia haben 1012 Leute Fragen zu ihrem Masturbations-Verhalten und Job beantwortet. Das Resultat: Wer sich mindestens einmal in der Woche selber befriedigt, übertrifft sich in seiner Arbeit selbst – also schwingt sozusagen oben aus.