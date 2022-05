Das Gesicht beim letzten Sonnenbad verbrennt und die Feuchtigkeitsmaske ist alle. Den Gang in den Laden versuchst du zu meiden, da du immer gefühlte Stunden ratlos vor dem Regal stehst und nicht weisst, welche Maske du jetzt nehmen sollst. Die mit Aloe Vera, Hyaluronsäue – was du per se schon mal nicht aussprechen kannst – oder doch eher etwas mit Anti-Aging? Letzteres reut dich aber das Geld? Ein Grund mehr, um zuerst einen Blick in die eigene Küche zu werfen, ob du vielleicht schon ein paar Zutaten hast für eine Gesichtsmaske.