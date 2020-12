«Leute beschädigen Nerven und Sehnen»

Doch vielen Konsumentinnen und Konsumenten der Superfrucht fehlt diese Übung offenbar. Statt in den Kern schlagen sie sich das Messer ins eigene Fleisch. Die Amsterdamer Ärztin Annekatrien van de Kar warnt: «Wir sehen oft, dass Nerven in den Fingern beschädigt oder durchgeschnitten werden, manchmal erwischen die Leute sogar eine Sehne.»

Besser den Löffel nehmen

Die Mitglieder des niederländischen Verbands für plastische Chirurgie (NVPC) behandeln jede Woche mehrere Opfer einer «Avocado-Hand», wie der NVPC am Dienstag in Utrecht mitteilt. Der Verband fordert nun, dass beispielsweise Supermärkte die Instruktionen zur Entkernung von Avocados auf der Verpackung anpassen. Der Kern könne auch mithilfe eines Löffels oder eines speziellen Avocado-Werkzeugs entfernt werden, so der Verband. Ein Mitarbeiter zeigt es gleich selbst in einem Video: