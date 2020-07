Für das perfekte Spiegelbild greifen Jugendliche und Frauen immer öfter zu unerlaubten Mitteln. Gerade bei Frauen sind die Gefahren von Nebenwirkungen besonders hoch. Roman Gähwiler, Arzt am Kantonsspital Aarau, ist Sportmediziner und hat in seiner Doktorarbeit den Medikamentenmissbrauch in Fitnesscentern unter die Lupe genommen.

Was wollen die Konsumenten mit von Steroiden erreichen?

Roman Gähwiler: Die primäre Motivation ist die Ästhetik und das Erscheinungsbild. Es ist eine Störung des Selbstbilds, so etwas wie das Gegenteil einer Magersucht. Die Leute sehen sich im Spiegel nicht wie Magersüchtige als zu dick, sondern mit zu wenig Muskulatur.

Die Konsumenten werden immer jünger und darunter sind auch mehr Frauen, wieso?

Dass das Publikum jünger wird, kann man aus den verschiedenen Foren herauslesen. Dass es weiblicher wird, dazu gibt es Zahlen. Das Schlimme daran ist, dass ein Teil der Nebenwirkungen des Anabolika-Konsums bei Frauen nicht rückgängig gemacht werden kann.