Jetzt kommt das alkoholfreie Guinness

Wer an irisches Bier denkt, denkt wahrscheinlich an Guinness. Das dunkle Stout gehört für viele Leute weltweit zu einem Irish-Pub-Besuch dazu. Nur will man vielleicht nicht gerade jeden Tag Alkohol trinken.

Das hat auch der Guinness-Hersteller Diageo gemerkt und bringt jetzt eine alkoholfreie Variante auf den Markt. «Es ist ein aussergewöhnlicher Tag für uns, wir können endlich das Guinness 0.0 vorstellen», sagt Gráinne Wafer, Markenchefin bei Guinness.

Gebraut nach dem Originalrezept

Hergestellt wird das alkoholfreie Bier wie das «Original»: Wasser, Hopfen, Hefe und Malz, danach wird der Alkohol rausgefiltert. So soll es genau gleich schmecken wie das Guinness, das bereits bestens bekannt ist. Auch die Farbe soll sich nicht verändern.