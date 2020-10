Schlaflose Nächte wegen eines Computerspiels. Nicht etwa weil es blutrünstig war oder auf Schockeffekte setzte. Nein, dieses Spiel war anders. Komplett anders. Besser. Und viel nervtötender.

Die Rede ist von «The Secret of Monkey Island», erschienen am 15. Oktober 1990 – vor genau 30 Jahren. «Monkey Island» löste einen Trend für Adventure-Spiele für fast ein ganzes Jahrzehnt aus. Klassiker wie die «Indiana Jones»-Reihe oder «Grim Fandango» des gleichen Entwicklerstudios «LucasArts» (früher «Lucasfilm Games») fesselten uns tagelang an die Computerbildschirme.

«Ich will Pirat werden»

Die Story von «The Secret of Monkey Island» ist schnell erzählt: Guybrush Threepwood will Pirat werden. Dazu muss er drei Aufgaben bewältigen und verliebt sich in die Gouverneurin Elaine Marley. Diese wird jedoch vom Geisterpiraten LeChuck entführt, also macht sich Guybrush auf, sie zu befreien.