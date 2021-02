Last-Minute-Geschenke für den Valentinstag

Bilder sind wohl das Persönlichste, was du deinem Liebsten schenken kannst. Dabei gibt es viele kreative Möglichkeiten, deine Liebe durch ein Bild auszudrücken.

Auch könntest du dir den Ort, an dem ihr euch kennengelernt habt oder zusammengekommen seid, auf Google Maps ausdrucken. Den Ort könntest du aus der Karte ausschneiden und in einen Bilderrahmen kleben. Eine wunderschöne Erinnerung an einen ganz besonderen Tag.