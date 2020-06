Nachhaltig und doch luxuriös: Viele junge Menschen prägen laut Marianne Rapp Ohmann einen neuen Trend und kaufen einerseits aus modischen Überlegungen Luxus-Secondhand-Objekte, andererseits wollen sie damit die Umwelt schonen.

«Wir haben schon länger darüber nachgedacht, einen solchen Onlineshop zu lancieren. Wir haben im Auktionshaus viele interessante Objekte – Schmuck, Uhren, Taschen – die aber für eine Auktion nicht geeignet sind. Deshalb ist der Shop eine gute Plattform, auch um die jüngere Kundschaft zu erreichen», sagt Rapp Ohmann, Geschäftsleiterin des Wiler Auktionshauses Rapp.

«Neu zu kaufen, konnte er sich oft nicht leisten»

«Dieser Markt hat sich stark entwickelt und die Tendenz ist steigend. Die Nachfrage ist da, ich sehe das bei meinem Sohn. Er ist 15 und sehr interessiert an Luxusprodukten und Trends. Er konnte sich aber nicht alles neu kaufen, das konnte er sich nicht leisten. Er suchte deshalb international nach Secondhand-Designerstücken», sagt Rapp Ohmann.

Die Wilerin kennt sich mit Luxus- und Sammelobjekten gut aus. Beruflich beschäftigt sie sich seit über 20 Jahren mit solchen Objekten. «Für das Auktionshaus bin ich viel unterwegs, um tolle Objekte in ganz Europa zu finden. Bei all den hochwertigen Produkten sind auch immer wieder Dinge dabei, die sich für die Auktion nicht eignen, daher ergänzt sich der Onlineshop ideal mit unserem Auktionshaus», sagt sie.

«Ich muss an Nachschub kommen»

Seit dem 12. Mai ist die Seite online und die Nachfrage war von Beginn an gross. «Ich habe natürlich das Glück, weltweit Kontakte zu haben, da ich schon lange in diesem Segment tätig bin. Es hat mich aber dennoch überrascht, dass die Produkte im Onlineshop international so guten Anklang gefunden haben», sagt Rapp Ohmann.

Schon in der ersten Woche kamen Dutzende Bestellungen rein. «Im Moment muss ich wieder an Nachschub kommen, das ist aktuell eher mein Problem», sagt Rapp Ohmann und lacht.