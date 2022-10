Mit über 820 Millionen gestreamten Stunden gehört die True-Crime-Thrillerserie «Dahmer – Monster: Die Geschichte» bereits jetzt zu den drei meist geschauten Netflix-Serien überhaupt. Die Serie erzählt von den Taten Jeffrey Dahmers, einem der grausamsten Serienmörder des 20. Jahrhunderts, der zwischen 1978 und 1991 in den USA mindestens 17 junge Männer ermordete. Aber was fasziniert an solchen wahren Verbrechen so sehr? Franziska Oehmer-Pedrazzi, Dozentin für Kommunikationswissenschaft an der Fachhochschule Graubünden, gibt Antworten.

Warum fasziniert uns True Crime?

Alles, was negativ, ungewöhnlich, makaber und brutal ist, bindet unsere Aufmerksamkeit. Vor allem, wenn es sich um wahre Begebenheiten handelt. Dafür gibt es drei Gründe: Wir sind soziale Wesen und interessieren uns dafür, was andere Menschen machen. Besonders, wenn es etwas Böses ist.

Ausserdem wecken Mord und Verbrechen Emotionen. Zuerst Angst und Verunsicherung, und am Ende Erleichterung, wenn die Täterin oder der Täter gefunden und bestraft wurde. Schliesslich wollen wir uns auch informieren. Wir wollen wissen, wie man eben nicht Opfer solcher Verbrechen wird.

Franziska Oehmer-Pedrazzi ist Dozentin für Kommunikationswissenschaft an der Fachhochschule Graubünden. © zVg

Welche Fälle interessieren besonders? Da gibt es verschiedene Komponenten. Fälle mit viel Gewalt, also Mord und Totschlag, Sexualdelikte und Serienmorde sind beliebt. So auch Fälle, in denen man sich besonders mit den Protagonisten identifizieren kann. Prominente Fälle oder Fälle mit gutaussehenden Menschen stossen auf Interesse. Und sobald Kinder involviert sind, erhält ein Fall oft grosse mediale Aufmerksamkeit.

Warum fühlen sich so viele Frauen von True-Crime-Formaten angezogen? Grundsätzlich sind alle in irgendeiner Form an wahren Verbrechen interessiert. Frauen fühlen sich besonders davon angesprochen, weil überproportional mehr Frauen Opfer solcher Verbrechen werden. So können sie sich besser mit den Geschehnissen identifizieren.

Manchmal baut man Sympathien mit der Täterin oder dem Täter auf. Wieso passiert das? Weil wir uns für das Leben anderer interessieren, entwickeln wir auch Empathie. Gerade neuere True-Crime-Formate geben viel Hintergrundwissen über die Täterin oder den Täter mit. Mit diesen Informationen können wir teilweise verstehen, warum eine Person zur Gewalttäterin oder zum Gewalttäter wird.

