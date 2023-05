Sun Look-Sonnencreme, Handy-Spülmittel oder Farmer-Riegel: Die Migros hat über die Jahrzehnte haufenweise kultige Eigenmarken lanciert, die sich grosser Beliebtheit erfreuen. Trotzdem will die Detailhändlerin nun über die Bücher und viele Eigenmarken aus dem Sortiment werfen – allerdings nur im Non-Food Bereich.

Schlankeres Angebot

Es habe sich gezeigt, dass gewisse Produkte nicht mehr gefragt sind, andere Marken konnten nie genügend Strahlkraft entwickeln. «Als Kunde hat man unter Umständen nicht einmal gemerkt, dass es die John-Adams-Unterhose nur bei der Migros gibt», sagt Ruth Vögtlin, im hauseigenen «Migros-Magazin».

Aber auch Produkte wie Zahnpasta, Gesichtscremes oder Wasch- und Putzmittel, genauso wie Textilien seien etwas in die Jahre gekommen. «Wo nötig, haben wir einzelne Produkte oder gar ganze Sortimente verändert», so Vögtlin.

Junge ansprechen

Gerade die jüngere Kundschaft könne mit dem bestehenden Eigenmarken-Angebot oft nicht mehr erreicht werden. Es braucht darum eine neue Strategie – Nachhaltigkeit, Funktionalität, Stil und Qualität sind die Gebote der Stunde.

Gewisse Marken kommen deshalb bis Ende September ans Ende ihrer Lebenszeit. Die bereits erwähnte John Adams-Unterwäsche wird es nicht mehr geben, genauso wie «Nick Tyler» und «Ellen Amber». Sie werden durch «Migros Essentials» ersetzt. Das Angebot soll so auch übersichtlicher werden.

Auch die Küchenartikel-Marke «Cucina & Tavola» wird es so nicht mehr geben. Die Migros zeigt sich bei der Überprüfung des Sortiments durchaus selbstkritisch – hält aber an den Klassikern fest. «Unsere Ikonen rühren wir nicht an, darunter das Handy-Spülmittel», sagt Vögtlin. Auch Candida, Sun Look oder Total bleiben im Sortiment – und auch preislich soll es keine Änderungen geben.

Neue Naturkosmetik und spezielle Stoffe

Favoriten aus dem neuen Sortiment hat Ruth Vögtlin auch schon. «Ich finde zum Beispiel toll, was wir bei der Unterbekleidung gemacht haben. Es gibt neue Stoffe, die man bislang so in der Migros nicht fand. Ich freue mich auch auf die neuen Pfannen und ein paar schöne neue Marken in der Naturkosmetik. Sehr gut gefallen mir auch die Holzspielwaren.»