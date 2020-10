«Meine Essstörung war ein Geschenk»

Eine 19-jährige Frau, ein Pferd und ein Hund pilgern von Bochum ins nordwestspanische Santiago de Compostela. Was eigentlich ein unvergessliches Abenteuer hätte werden sollen, ist der Beginn eines mühseligen Kampfes – Sanyana Tala gegen sich selbst. Die Verantwortung für ihre Tiere und das starke Heimweh überfordern Sanyana. Sie unterdrückt ihre negativen Gefühle, indem sie weit mehr Nahrung zu sich nimmt als nötig. «Essen war schon immer etwas, was mich getröstet und mir ein warmes Gefühl im Bauch gegeben hat», reflektiert sie heute, acht Jahre später. Mit einigen Kilos mehr kehrte sie aus Spanien zurück. Die Reaktion ihres damaligen Freundes hat sich in ihren Kopf eingebrannt: «Ich liebe dich auch so, aber vorher war schon schöner.» Damit war der Startschuss für eine Diät-Odyssee gefallen.

Viel Fett und Zucker

An den Verlauf ihrer Essstörung erinnert sich Sanyana Tala genau. Um ihrem Freund und sich selbst wieder zu gefallen, erhöhte sie ihr Sportpensum und verringerte ihre Nahrungszufuhr. Nach rund zwei Monaten begannen die unkontrollierten Essanfälle – ein klassisches Symptom für eine Bulimie oder eine Binge-Eating-Störung.