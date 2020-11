Kein Gipfel blieb in diesem Jahr unerklommen. Die Schweiz machte Ferien im eigenen Land und packte die Wanderschuhe aus. Heutzutage muss man nicht einmal mehr beim Wandern auf die digitale Welt verzichten. In den App-Stores gibt es zahlreiche Helferlein, welche den Höhenlauf erleichtern, bereichern und sicherer machen können. Wir haben dir eine Auswahl zusammengestellt.

Echotopos

Wie es in den Berg ruft, so ruft es zurück. Die App Echotopos zeigt, an welchen Standorten man ein Echo erzeugen kann. Wanderer können ihre eigenen Echo-Punkte in der App eintragen, welche für andere Nutzer als blaue Punkte ersichtlich werden. Die Entwickler fügen an: «Echotopos ist eine Plattform für alle, die Freude daran haben, dem uralten, geheimnisvollen Phänomen zu begegnen.»

Hier hörst du, wie das Echo vom Seealpsee aus tönt.