Netflix-Serien sehen, ohne Netflix-Abo

Netflix und Chill ganz ohne Abonnement – Netflix macht auf seiner Webseite einige Filme und Serien frei zugänglich. Der Nutzer muss nur die Seite von Netflix aufrufen und kann dann auf einzelne Inhalte zugreifen.

Allerdings sind bei den Serien oft nur die ersten Folgen erhältlich. Die Inhalte können ganz ohne Registrierung auf dem Computer oder auf einem Android-Gerät angesehen werden. Laut Support-Seite von Netflix werden allerdings iOS-Browser nicht unterstützt.

Folgende Serien und Filme können derzeit kostenlos geschaut werden:

- Stranger Things (1 Folge)

- Murder Mystery (Film)

- Elite (1 Folge)

- Boss Baby (1 Folge)

- Bird Box (Film)

- When They See Us (1 Folge)

- Liebe macht blind (1 Folge)

- Die zwei Päpste (Film)

- Unser Planet (Doku-Serie, 1 Folge)

- Grace and Frankie (1 Folge)

Bereits in der Vergangenheit hat Netflix Inhalte für Nicht-Abonnenten kostenlos verfügbar gemacht und auch auf Youtube gibt es einige Netflix-Dokumentarfilme zu sehen.

(red.)