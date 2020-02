Ruhezustand, Standby oder Herunterfahren? Das ist für Laptops am besten

Der Laptop hat in den vergangenen Jahren den Desktop als beliebteste Rechnervariante abgelöst. Damit stellt sich für immer mehr Leute die Frage, welche Energieoption denn nun am besten für den Laptop ist: Standby, Ruhezustand oder doch Herunterfahren?

Das Portal «Yahoo Tech» hat die Varianten untersucht. Dabei zeigt sich, dass es nur schon zwischen Windows- und Mac-Laptops Unterschiede gibt.

Windows: Selbst zwischen Ruhezustand und Standbymodus entscheiden

Schliesst man einen Windows-Laptop, wird dieser in den meisten Fällen in den Standbymodus versetzt. Damit sinkt der Stromverbrauch und öffnet man den Laptop wieder, ist er sofort bereit. So eignet sich dieser Modus insbesondere für kurze Pausen.

Wählt man den Ruhezustand, sinkt der Stromverbrauch noch weiter, der Akku hält entsprechend länger. Allerdings braucht der Laptop auch mehr Zeit, bis er wieder einsatzbereit ist. Der Ruhezustand bietet sich also an, wenn man das Gerät länger nicht braucht und man den Akku nicht aufladen kann.