Corona sei Dank darf Bello diesen Sommer beim Herrchen verbringen und muss nicht ins Tierheim. Das treibt die Besitzer dazu, ihren Bello richtig zu verwöhnen – mit einem abkühlenden Hundeglacé. Sowohl die Hundeglacé-Produzenten aus Graubünden, die Firma «Schnauziis», als auch die Gelateria in Altstätten, die seit neustem Hundeglacé verkauft, erkennen einen klaren Trend. «Glacé für den Hund ist momentan voll der Hit», sagt Sandra Hirt, die seit bald 20 Jahren Besitzerin der Altstätter Gelateria ist. Doch damit sollte man vorsichtig sein.

Ausserdem sollten die Besitzer vor dem Verzehr die Kalorienübersicht auf der Glacéverpackung checken. «Isst ein Hund ein Kübelchen Glacé, ist die Hälfte seines Tagesbedarfs an Kalorien gedeckt.»

Bouillon-Glacé am gesündesten

Die Thurgauer Tierärztin empfiehlt generell, Hundeglacé selbst zu machen. «Eine Bouillon mit Fleisch oder Gemüse aufkochen und dann in Eiswürfel gefrieren, ist eine gesunde Alternative», so Nigg. Sie geht davon aus, dass Hundeglacé in den kommenden Jahren noch populärer wird. «Hunde erhalten immer mehr den menschlichen Lifestyle.»