Sieben Ideen für deinen Adventskalender

Okay, wir bedienen hier zwei Stereotypen. Das Gute an diesen Adventskalendern für «sie» und für «ihn» ist aber, dass man sie sowohl als auch verschenken kann. Ausserdem eignen sich die Ideen gut als Last-Minute-Geschenke. Für sie: Beauty-Artikel. Von einem Massage-Gutschein, über Gesichtsmasken bis hin zum Lieblingsparfüm, alles hat seinen Platz.

Für den Gesundheitsfreak

Jeder hat jemanden in seinem Umfeld, der entweder gerade an der neuesten Diät dran ist oder des Sportes wegen auf die Ernährung achtet. Auch sie haben sich einen Adventskalender verdient, vielleicht nicht gerade den traditionellen Schoggi-Kalender, aber trotzdem. Haferflocken, Müesli, Studentenfutter, Smoothies, Mandarinen, Trockenfleisch oder Vollkornguetzli – all das kannst du in einen «gesunden» Adventskalender packen.