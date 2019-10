Mittlerweile gibt es Handyhüllen in allen verschiedenen Materialien und Farben. Eine Schale, die trotz dieser Vielfalt an Hüllen hervorsticht, stammt von Marc Teyssier von Telecom Paris. Der Franzose hat mit seinem Team aus Wissenschaftler eine Handyhülle entwickelt, die täuschend echt menschlicher Haut ähnelt. Die sieht nicht nur so aus, sondern sie fühlt sich auch so an.