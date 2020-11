So klingt der neue Google-Lautsprecher

So macht Google das Internet bei dir schneller

Das Ding, welches neu bei mir zu Hause steht, ist recht klobig. Aber schön. Und es gibt es in verschiedenen Farben. Das kann entscheidend sein bei einem durchgestylten Wohnzimmer, Badezimmer, Küche oder wo man das Ding hinstellen will. Wichtig ist, wie klingt Google Nest Audio?

Ja, es klingt gut. Mit Einschränkungen. Im Vergleich zu den anderen Geräten, die Google für das Leben zu Hause hat. In meiner Küche steht der Google Nest Hub, ein intelligenter Bilderrahmen, und im Wohnzimmer ein Nest Mini, ein kleiner intelligenter Lautsprecher. Beide klingen in Sachen Audio «ok». Doch wurden sie in erster Linie nicht extra für den Sound gebaut. Im Gegensatz zum neuen Google Nest Audio. Da das Teil ein vielfaches schwerer ist, erwarte ich schon einen besseren Musikklang.

Der Sound

Getestet habe ich auf dem Google Nest Audio mehrere Arten von Musik. Sensationell gut kommt das stylische Teil mit Radiostreams (wie Radio FM1) zurecht. Da klingt der Sound bassig und das ist perfekt für Pop/Rockmusik. Gleich klingt es auch bei meiner Playlist auf Spotify. Mindestens in Sachen Popmusik. Ich, ein Kind der 80er Jahre, höre hier nichts, was scheppern könnte. Einfach Musik.

Die hohen Töne verschwinden

Doch dann findet sich auf meiner Playlist auch Musik aus Filmen: Soundtracks. Die Musik zu Indiana Jones oder Star Wars kennt ihr bestimmt. Die habe ich auch auf dem Google Audio abgespielt und muss sagen... tja. Es klang dünn. Nach oben hin, also in die höheren Töne, wenn die Geigen leise spielen sollten, hört man nicht mehr viel davon. Dasselbe übrigens auch bei leiser zarter Klassik.

Google hilft mit dem Equalizer

Ein Equalizer in der Google Home App sollte hier etwas Abhilfe schaffen. Also nehme ich den Bass raus und mehr höhere Töne rein. Das Ergebnis wird etwas besser, aber leider halt wirklich nicht so toll. Schade, bei dem Klangkörper des Teils hätte ich hier schon mehr erwartet.