So will dieses Ehepaar 150 Jahre alt werden

Das ist aber erst der Anfang. Es wird weiter viel gebadet: Bad in der Nachmittagssonne oder auch ein «Bad in der Natur», ein Eisbad und ein Aufenthalt in der hauseigenen Sauerstoffkammer. Alternativ setzen sich die beiden auch mal speziellem roten Licht aus. Dazu verwenden Sie ein «Nanovi» – ein neuartiges Gerät, das Zellen regenerieren und die Leistung verbessern soll.

Warren (36) und Kayla (33) Barnes-Lentz wollen 150 Jahre alt werden. Oder eher: So lange wollen sie gesund bleiben und leben, schreibt the independent. Um das zu erreichen, folgen die beiden einer strikten Routine.

Mit dem Labortest auf der Datingplattform

Im Falle des Ehepaars Barnes-Lentz war dieser zentrale Inhalt ihrer Beziehung sehr schnell klar. Bereits beim ersten Videoanruf habe Kayla klar gemacht, dass Langlebigkeit und Gesundheit ihr sehr wichtig sind. Beim zweiten Anruf habe sie dann bereits Labortests von Warren verlangt.

Seine Werte waren offenbar gut genug, die beiden sind nun seit einem Jahr verheiratet und verfolgen gemeinsam ihr Ziel, 150 Jahre alt zu werden. Für Normalos dürfte der Preis dafür zu hoch sein – nicht nur im übertragenen Sinn.

Denn nicht nur der Aufwand ist extrem hoch, sondern auch die Kosten. Für ihre Routine fällt ein sechsstelliger Betrag pro Jahr an. Dafür gehören sie zu den am besten «vermessenen» Menschen der Welt, was zumindest Kayla von sich behauptet. Sie verbringt viel Zeit in Labors und hat sich so auch auf ihre angestrebte Schwangerschaft vorbereitet.