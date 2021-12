Es wird aktuell in den Schweizer Küchen gebacken, was das Zeug hält. Und natürlich auch fleissig die Resultate und Backkünste auf Instagram, Tiktok und Co. geteilt. Da lachen uns die schönsten Vanillekipferl, Spitzbuben und Brunsli an, doch wir wissen: So einfach ist das «guetzle» eben nicht.



Damit du mithalten kannst, haben wir den Rezepteherausgeber Betty Bossi nach den häufigsten Fails beim «Guetzle» gefragt und eine Liste für dich erstellt.

1. Der Teig klebt: Ziemlich lästig, wenn der Teig überall haften bleibt, nur nicht dort, wo er sollte. Was kann man tun, wenn ein Teig zum Beispiel beim Auswallen auf der Arbeitsfläche oder im Förmchen kleben bleibt?

Betty Bossi: Am besten wallt man Eiweissteig auf wenig Zucker oder gemahlenen Nüssen aus. Oder zwischen zwei aufgeschnittenen Plastikbeuteln. Wenn ein butterhaltiger Teig, zum Beispiel Mailänderli, beim Ausstechen im Förmchen klebt, drückt man dieses am besten in wenig Mehl. Entstandene Mehlspuren können danach mit einem Pinsel von den Guetzli gewischt werden. Den Teig nach dem Auswallen immer mit dem Spachtel von der Arbeitsfläche lösen, so geht es besser. Bei eiweisshaltigem Teig, wie zum Beispiel Brunsli, kann man die Förmchen vor dem Ausstechen in Zucker drücken.