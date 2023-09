Erst kann's nicht schnell genug gehen, und spätestens ab 30 gilt das Gegenteil: Die Tage werden irgendwie länger, die Jahre dafür kürzer. In der Kindheit und Jugend scheint die verbleibende Zeit, bis man endlich etwas darf, noch quälend langsam zu vergehen.

Heute gewinnt man zehn Jahre

Aus persönlicher Erfahrung: Irgendwie um alles. Klar gibt es jene, die mit 30 schon Kinder, ein Haus, eine Firma oder die erste Million haben. Die Mehrheit hat aber schlicht keine Ahnung, wo es hingehen soll – und bewegt sich zwischen Selbstoptimierung unter der Woche und volllaufen lassen am Wochenende.

Und dabei vergeht die Zeit extrem schnell. Ist auch nicht so ein Problem, denn tendenziell haben wir ja mehr Zeit. Heute gewinnt man zehn Jahre, hat mein Vater mal gesagt. Er meinte damit den gesünderen Lebensstil der Jüngeren, aber auch die Aufweichung der gesellschaftlichen Erwartungen – Familie geht auch noch später irgendwann.

Aber ist man denn mit 30 heute eher noch 20 oder statt 40 erst 30?

Wir werden alt werden

Die Vergleiche sind natürlich schwierig und die individuellen Unterschiede beträchtlich. Am Ende können wir immer nur so alt sein, wie wir sind – und der Entscheid, gewisse Dinge später zu tun, etwa Kinder kriegen, macht uns für den Moment nicht jünger – sondern nur später zu älteren Eltern.

Aber es gibt schon Argumente dafür. Wir werden immer älter. Die Lebenserwartung steigt, bereits heute gibt es Ausreisser, die weit älter als 100 Jahre werden. Da wird man 100, uralt, ist auf die Grösse eines Teddybären zusammengeschrumpft und sitzt im Rollstuhl – und lebt nochmal 20 Jahre. Und das ist ja nur der heutige Stand.

Die jetzigen Alten haben Weltkriege, Hungersnöte, Krankheiten und dergleichen überlebt – ohne den Standard, den wir heute geniessen. Etwa moderne Medizin, ein Bewusstsein für ausgewogene Ernährung, einen gesunden Lebensstil, Sport als Ausgleich.

Sowas gab es nicht. Die Alten haben sich auf dem Bau zu Tode gekrüppelt und Rauchen galt mal als gesund. Und trotzdem werden sie manchmal 100. Wie das wohl bei einer Generation wird, die all das von Anfang an hatte?

Technik und Medizin

Im Umgang mit moderner Technologie scheinen die Alten aus der Zeit gefallen. In einem guten Fall können sie mehr schlecht als recht mit den Grundfunktionen eines Smartphones umgehen und einen Brief am Computer schreiben. Daran haben sie keine Schuld: Für den grössten Teil ihres Lebens hat sowas keine Rolle gespielt.

Verglichen mit der Zeit, als unsere Grosseltern jung waren, ist die Welt eine andere. Nur Spinner hätten 1950 geglaubt, dass man auf auf einem kleinen kabellosen Gerät per Videotelefonie mit jemanden vom anderen Ende der Welt in Echtzeit sprechen kann. Dass künstliche Intelligenz ganze Berufszweige ersetzen könnte, oder dass jemand freiwillig Gewichte stemmt.

Nehmen wir diese Entfremdung von der eigenen Vorstellungskraft als Massstab, wird klar, dass wir die Möglichkeiten der Zukunft nicht abschätzen können. Wird Fiktion zur Realität? Werden wir unser Bewusstsein einfach in einen neuen Körper verpflanzen können, Geist und Gehirn mittels Biohacking vor ungewollten Mutationen, vor Alzheimer und Tumoren schützen, ewig leben? Kommt etwas ganz anderes, woran noch gar niemand gedacht hat? Vielleicht.