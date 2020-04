Homeoffice ist das Gebot der Stunde. Zumindest für all jene Arbeitnehmenden, die von zu Hause aus arbeiten können. Weil in der Geschichte wohl noch nie so viele Menschen gleichzeitig von zu Hause aus gearbeitet haben wie jetzt, ist das natürlich ein optimaler Zeitpunkt für eine Studie zum Thema.

Die Universität Zürich untersucht derzeit, wie sich die aktuelle Situation auf unser Verhalten und Empfinden auswirkt. Welche Herausforderungen müssen Arbeitnehmende bewältigen? Welche Bedingungen sind förderlich oder hinderlich?

Ziel der Studie ist unter anderem, herauszufinden, wie wir in Zukunft das Arbeitsleben in Krisensituationen besser gestalten können. Wer an dieser Studie teilnehmen will, muss immer am Ende einer Arbeitswoche eine kurze Online-Befragung ausfüllen.

Willst du mitmachen? Dann kannst du dich hier melden.

(rr)