«You can find me in the club» – FM1 feiert mit dir die 2000er Jahre

Früher war alles besser. Lass dich am kommenden Mittwoch auf eine Zeitreise in die frühen 2000er ein! Damals, als jeder noch ein Nokiatelefon hatte, alle einen Nintendo DS wollten und via MSN anstatt Instagram in die DMs geslidet wurde.

Feier das Kultjahrzehnt im Alpenchique – vielleicht auch im Y2K-Look? © Getty Images