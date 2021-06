Lust auf Sex und kalte Duschen: Hitze-Mythen im Check

Bei Temperaturen über 30 Grad tragen die meisten Menschen nur noch knappe Kleidung, ins Freibad geht's in Bikini oder Badehose. Da steigt bei manchem die Libido. Aber hängt das mit dem Wetter zusammen? Und stimmt es, dass es mittags am heissesten ist? Zeit für einen Faktencheck.

Hitze wirkt sich tatsächlich auf das Sexleben aus. «Denn mit den Temperaturen steigt auch unsere Libido», sagt die Frauenärztin und Buchautorin Sheila de Liz. Sonnenlicht und Wärme sind laut der Expertin unglaublich wichtig für unser Lustempfinden, denn so produziere der Körper mehr Vitamin D. Das erhöhe die Stimmung und sorge für Entspannung. Weniger Kleidung und mehr nackte Haut sind laut de Liz natürlich zusätzliche optische Reize, die die Hormone in Wallung bringen.

BEHAUPTUNG: Warmes Wetter sorgt für Hitzepickel.

BEHAUPTUNG: Stimmt.

Ein paar ruhige Momente in der Sonne geniessen, und schon können sich kleine Bläschen am Körper bilden – sogenannte Hitzepickel. «Sie entstehen wegen verstopfter Schweissdrüsen, hervorgerufen durch einen Hitzestau», sagt Dermatologin Uta Schlossberger. Schuld ist meist zu enge, undurchlässige Kleidung im Sommer. Aber auch an stark schwitzenden Stellen wie am Rücken, unter den Achseln oder am Dekolleté treten sie oft auf. Sobald der Körper abkühlt, verschwinden die Hitzepickel laut der Ärztin meist wieder.