Massenpanik bei Travis Scott Konzert: Anzahl Todesopfer steigt auf neun

Rund 50'000 besuchten am 6. November das Astroworld-Festival in Houston in Texas. Bei einem Auftritt von Travis Scott kam es zur Massenpanik, im dicht gedrängten Publikum wurden Menschen zu Tode gedrückt. Unter den neun Opfern waren auch zwei Teenager. Mindestens 300 Konzertbesucherinnen- und besucher wurden verletzt. Nach Polizeiangaben befindet sich noch mindestens eine weitere Person in kritischem Zustand, wie «SRF» schreibt. Die Ermittlungen könnten sich der Polizei zufolge noch über Monate erstrecken.

