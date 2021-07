Scarlett Johansson ist wütend. Der 36-jährigen Schauspielerin entgehen laut eigenen Angaben 50 Millionen Dollar, weil Disney den neusten Marvel-Film «Black Widow», in dem Johansson die Hauptrolle spielt, auf Disney+ veröffentlicht hat. Da der Film gleichzeitig auch in den Kinos läuft, sinken die Verkaufszahlen, an denen Johansson Anteil hat.

Der 36-Jährigen wurden im Vertrag Teile der Kinoeinnahmen zugesichert, nicht aber Teile der Streaming-Einnahmen. Johansson unterschrieb im Jahr 2017 für den Film, als er exklusiv für die Kinos geplant wurde. Wegen der Corona-Pandemie hatte sich Disney im März dazu entschieden, den Film ins Streaming zu bringen, da viele Kinos noch nicht voll besetzt werden dürfen. Auch andere Filmgesellschaften haben während der Pandemie bei Veröffentlichung von Kinofilmen auf die Streamingdienste gesetzt.