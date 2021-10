Mit Handschellen und Einhornmaske: So präsentieren sich die Ladys dem Bachelor

25-jährige Horwerin kämpft in Portugal um eine Rose

«Meine Traumfrau soll draussen wie eine Lady sein und im Wohnzimmer wie meine Mutter.» Was auch immer das heissen mag, Bachelor Erkan hat klare Vorstellungen von seiner zukünftigen Frau. Ob er diese in Poledancerin Patricia oder in Handleserin Alexandra finden wird?

Für Luzernerin Romina kommt eine Beziehung ohne Batman-Mobil nicht in Frage: «Mein Auto bedeutet mir alles!»