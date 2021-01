Es ist vorweg zu nehmen, dass die neuen Whatsapp-Bedingungen weder in der Schweiz, noch in anderen europäischen Ländern gelten. Trotzdem müssen User den neuen Richtlinien zustimmen, um den Nachrichtendienst weiterhin nutzen zu können. Bei vielen Nutzern steigt die Angst, dass ihre Daten wie Fotos, Standorte oder Sprachaufnahmen, welche über Whatsapp geteilt werden, an Facebook weitergehen.

Diskussion entflammt erneut

Deshalb wollen sich nun viele von Whatsapp abwenden. Dies passiert aber nicht zum ersten Mal, wie der Digitalexperte Kenan Sahin gegenüber Keystone-SDA sagt: «Diese Diskussion gab es schon, als Whatsapp von Facebook übernommen wurde. Schon damals sind einige Leute auf andere Plattformen ausgewichen. Es kommt darauf an, welchen Nutzen jeder Einzelne hat und wie sicher ihm seine Daten sind. Diese Entscheidung ist nicht ganz trivial zu fällen.»

Die neuen Datenschutzregeln von Whatsapp hätten am 8. Februar in Kraft treten sollen. Dieser Termin wurde nun auf den 8. Mai verschoben. Laut Whatsapp geht es vor allem darum, bessere Möglichkeiten für die Kommunikation mit Unternehmen zu schaffen. An der End-zu-End-Verschlüsselung, mit der Chatinhalte nur für die teilnehmenden Nutzer, aber nicht einmal für Whatsapp selbst im Klartext sichtbar sind, werde nicht gerüttelt.

Facebook gehören Whatsapp und Instagram

Der Social-Media-Riese Facebook kaufte Whatsapp im Jahr 2014 für insgesamt 19 Milliarden US-Dollar. Schon zwei Jahre früher übernahm Facebook Instagram für eine Milliarde Dollar. Somit gehören Facebook also schon seit Jahren zwei der grössten Social-Media-Plattformen. Ausserhalb der EU fliessen Whatsapp-Nutzerdaten an Facebook zu Werbezwecken oder zur Verbesserung von Produkten – allerdings bereits seit 2016.

Im EU-Raum und der Schweiz ist dies für Facebook allerdings nicht möglich. Dies, weil hiesige Nutzer einen Vertrag mit einer irischen Tochtergesellschaft von Whatsapp eingehen, welche für den Umgang mit den Daten verantwortlich ist. Die irische Datenschutzbehörde hat erwirkt, dass Facebook-Unternehmen Daten nicht ohne Zustimmung zu Marketingzwecken verwenden dürfen.