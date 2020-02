Offiziell bestätigt ist es nicht, aber dementiert hat es niemand: Die nächste Bachelorette heisst Chanelle Wyrsch. Seit die Zugerin im TV präsent ist, werde die 23-Jährige von Heiratsanträgen überhäuft, schreibt «Blick». Bekannt wurde Wyrsch vor zwei Jahren bei «Deutschland sucht den Superstar». In der RTL-Show gab sie das Lied «Ich werde lächeln, wenn du gehst» von Schlager-Queen Andrea Berg zum Besten, damit schaffte sie es in die Top Ten und bekam danach Rollen in Musicals.