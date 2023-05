Die meisten kennen es: Beispielsweise beim Flughafen nach einer langen Reise die Koffer abholen und dann ab nach Hause. Doch beim Ausgang gibt es noch eine Hürde: den Zoll. Muss ich mein Souvenir dort anmelden, oder kann ich einfach durch den grünen Ausgang raus? Solche Fragen erhält das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) täglich – und die Zoll-Mitarbeitenden dürften sich bei so mancher Anfrage ein Lachen vermutlich nicht verkneifen können. Die lustigsten Anfragen sammelt das BAZG jeweils und publiziert sie im Magazin Forum Z. Wir haben für dich eine Auswahl zusammengestellt.

Muss ich meinen gezogenen Zahn verzollen?

Ein Schweizer wollte wissen, ob er seinen Zahn, welcher er in Frankreich ziehen lassen wird, bei der Einreise verzollen und ihn am Zoll vorzeigen müsse. Zu seinem Glück können an der Schweizer Grenze aber nur Waren verzollt werden, die beim Grenzübertritt auch physisch anwesend sind. Das Ausreissen eines Zahns gelte als bezogene Dienstleistung im Ausland, schreibt das BAZG. Anders sieht es bei Zahnersatz aus. Dieser ist abgabepflichtig, wenn er die Wertfreigrenze von 300 Franken überschreitet.