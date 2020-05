Nancy Holten sucht schon wieder nach der Liebe im TV

«Ich war offen für eine weitere Datingshow, weil ich es im echten Leben nicht geschafft habe, die grosse Liebe zu finden», sagt Holten gegenüber FM1Today. Deshalb hat sich die 45-Jährige nach ihrer Teilnahme bei «Bauer, ledig, sucht» im vergangenen Jahr bei «First Dates» beworben. Bei der Sendung treffen zwei Menschen zum ersten Mal in einem Restaurant aufeinander und essen gemeinsam. Am Schluss werden die beiden gefragt, ob ein weiteres Date in Frage kommt.

Man kennt sie als Gegnerin des Säulirennens an der Olma, bei «Bauer ledig sucht Frau» stach sie als Veganerin heraus und am Montagabend sah man ihr Gesicht bei der Sendung «First Dates» auf Vox. Langzeitsingle und Channelmedium Nancy Holten ist im TV erneut auf der Suche nach der grossen Liebe. Und sie hat sie nun auch gefunden.

Nancy Holten traf bei ihrem Blinddate, das im November aufgezeichnet wurde, auf Günther, einen Umzugshelfer aus Österreich. Sofort war sie begeistert. «Er gefällt mir», sagte sie im Fernsehen. «Optisch eine sehr attraktive Frau», so Günther. Im Fernsehen schien, als könnte das Date nicht besser laufen. «Es gab fritierte Tofu-Würfel mit Guacamole», sagt die Veganerin. Im TV bekannten beide, dass sie sich toll finden und es deutete alles auf ein zweites Date. Und was wurde daraus?

Eine Hellseherin hat Lebenspartner kommen sehen

Nancy Holtener ist frisch verliebt. Aber nicht in «First Date»-Günther sondern in Mike aus dem Aargau. Ein zweites Date mit Günther habe es zwar gegeben, doch schnell wurde beiden klar, dass nichts daraus wird. «Ich hatte mehr Interesse als er.» Bei ihrem jetzigen Freund lief es genau andersrum. «Wir haben uns bereits vor drei bis vier Jahren über eine Datingplattform kennengelernt», sagt das Medium. Doch der Kontakt verlief im Sand, da sie kein Interesse hatte. Beim Tanzen in einem Aargauer Nachtclub anfangs Jahr kamen sie sich wieder näher. «Er hat so genial getanzt.» Im Januar seien sie dann zusammengekommen. Genau so wie es ihr eine Hellseherin im vergangenen Sommer noch prophezeit habe.

«Ich habe den Elfen in ihm gesehen»

Über ihren jetzigen Freund Mike sagt die spirituelle Holten: «Ich habe den Elf in ihm gesehen, gerade auch wegen seiner spitzen Ohren.» Denn das Paar verbindet seit neustem auch das Interesse in der Spiritualität. Nancy Holten war schon länger daran interessiert, seit Januar hat sie ihren eigenen Youtube-Kanal. Freund Mike ist noch Anfänger in Sachen Spiritualität, habe aber durch sie auch bereits Visionen. «Ich habe seinen Kanal geöffnet. Wir werden wahrscheinlich auch zusammen arbeiten.» Doch nicht nur auf der spirituellen Ebene ergänzen sich die beiden. Mike stehe auch hinter ihren Protestaktionen gegen Kuhglocken. «Er ist sehr emphatisch.»

Sie hätte auch bei Bachelorette mitgemacht

Dass Holten bei ihrem Date im Fernsehen ausgestrahlt wird, findet Freund Mike nur halb so toll. «Er hat sich die Sendung nicht angeschaut, er ist eifersüchtig.» Die drei Töchter hätten ihre Teilnahme in der Datingshow «cool» gefunden. Nancy Holten selbst ist der Rummel unangenehm: «Mir ist es manchmal peinlich, wenn Leute mich auf meinen TV-Auftritt ansprechen», sagt sie. Trotzdem hätte sie nach «First Dates» an einer weiteren Datingshow im Fernsehen teilgenommen, wenn es die Möglichkeit gegeben hätte. «Ich hätte, wenn ich jünger wäre, auch bei der Bachelorette mitgemacht», sagt sie.