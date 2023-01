Nemo ist unrealistisch – genderwechselnde Tiere und ihre Eigenheiten

Die Tierwelt ist riesig, vielfältig und zu einem grossen Teil noch unerforscht. Rund 86 Prozent der Landlebewesen und 91 Prozent der Wasserbewohner sind laut «Plos Biology» noch unentdeckt. Doch vor Kurzem erforschte man vor den Küsten der Malediven einen neuen Fisch, welcher weiblich geboren wird und mit dem Alter männlich wird.

Doch dieser Fisch ist keine Ausnahme. Geschlechtsneutralität oder auch die Eigenschaft, das Geschlecht zu wechseln, ist zwar eine Seltenheit, doch kommt trotzdem ab und zu vor. Fabian Klimmek, Kurator beim Walter Zoo, kann das Phänomen genauer erklären.

Wie oft kommt es in der Natur vor, dass Tiere ihr Geschlecht wechseln können?

Fabian Klimmek: Dass Tiere das Geschlecht wechseln können, ist sehr sehr selten. Es kommt häufiger vor, dass es entweder zwei normal ausgeprägte Geschlechter gibt (männlich und weiblich), oder dass sie beide Geschlechter gleichzeitig in sich vereinen, sogenannte Simultanzwitter.

Wie viele Tierarten können es denn ungefähr?

Man geht von ein paar Hundert bekannten Arten aus. Das klingt zwar nach viel, doch wenn man das auf die gesamte Tierartenzahl des Planeten auslegt, welche geschätzt fünf bis 20 Billionen beträgt, dann ist das ein verschwindend kleiner Anteil.

Bei welchen Arten kommt das vor allem vor?

Wir kennen es grösstenteils von Fischen, es gibt aber auch Muscheln und Bandwürmer, welche das Geschlecht wechseln können. Die Gründe dazu sind aber noch recht unbekannt.

Bei Fischen hat man herausgefunden, dass es vor allem vorkommt, wenn ein Geschlecht einen grossen Vorteil daraus zieht, wenn es eine grössere Körpergrösse hat. Das heisst, wenn zum Beispiel ein Männchen besonders gross sein sollte, um das Revier zu verteidigen oder ein Weibchen besonders gross sein sollte, um viele gesunde Eier zu produzieren.

Warum kommt das vor allem bei diesen Tieren vor?

Wie schon gesagt, ist das Ganze noch relativ unerforscht. Es gibt aber schon Ansätze. Man nimmt an, dass es in der Genetik dieser Arten schon mal keinen Unterschied zwischen den Geschlechtern geben darf, damit das Wechseln des Geschlechts überhaupt möglich ist. Also nicht so wie beim Menschen, wo es ein XX- und ein XY- Chromosom gibt, welche einen grundlegenden Unterschied der Geschlechter vorgeben.

Dann gibt es noch diverse andere Mechanismen wie zum Beispiel Stress, welcher unterdrückt, dass ein gewisses Geschlecht ausgebildet werden kann oder eine starke Geschlechterverteilung in einer Population. Also wenn es zum Beispiel extrem viele Männchen auf sehr wenig Weibchen gibt, dann kann es für manche Männchen durchaus eine Option sein, sich in ein Weibchen zu wandeln, damit sie sich besser fortpflanzen können.